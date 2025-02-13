Gözler Trump'ta! Misilleme vergileri açıklayacak

ABD Başkan Donald Trump, ABD mallarına daha yüksek vergi uygulayan ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi koyma tehdidini yerine getirme sözü vererek misilleme gümrük vergilerini bugün açıklayacağını söyledi.

Trump yapacağı bu hamleyi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarifelerin ne olacağı, nasıl yapılandırılacağı ya da ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt daha önce Trump'ın gümrük tarifeleri programını Perşembe günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapacağı görüşmeden önce açıklamayı planladığını belirtmişti.

Trump programı ne zaman açıklamayı planladığına dair kesin bir bilgi vermese de Beyaz Saray, Trump'ın Hindistan liderinin Beyaz Saray'a varışından önce Washington saatiyle 13:00'te (TSİ 21.00) kararnameleri imzalamayı planladığı ifade edildi.