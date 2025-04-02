Greve giden gardiyanlar kovulunca mahkumlara tahliye kararı çıktı

New York'taki cezaevlerinde görevli 2 bini aşkın çalışan "sendika izni olmadan" greve gidince işlerini kaybetti.

Eyalet Ceza İnfaz ve Topluluk Denetim Kurumu Müdürü Daniel Martuscello da cezaevi yöneticilerine talimat vererek hafif suçlardan yargılanan ve 15 ile 110 gün arasında cezası kalan mahkumların erken tahliye edilmesini istedi.

Kararın personel yetersizliği ve cezaevindeki dengenin sağlanması için alındığını bildiren Martuscello, erken tahliye edilecek mahkumlar arasında cinsel suçlardan, şiddet suçlarından ve cinayet, terör, kundaklama gibi nitelikli suçlardan yargılananların bulunmayacağını belirtti.

Greve giden cezaevi görevlileri işten çıkarıldı

New York genelinde 17 Şubat'ta cezaevi görevlileri, personel yetersizliği, zorunlu fazla mesai gibi zor çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla grev başlatmıştı. New York Valisi Kathy Hochul, "sendika izni olmadan" yapılan grevin ardından cezaevindeki işleri aksamaması için Ulusal Muhafızları görevlendirmişti.

Grevi sona erdirmek için iki kez anlaşmaya varılmaya çalışmış ancak bu girişimler başarısız olmuştu. Martuscello, 10 Mart'ta, 22 gün süren grevin, grev yapan görevlilerin bağlı olduğu sendika ile varılan anlaşmayla sona erdiğini ancak beklenen tarihten önce işe dönmeyen 2 binden fazla görevlinin işten çıkarıldığını açıklamıştı.