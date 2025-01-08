Grip vakalarında korkutan artış! İngiltere'de 'kritik durum' ilan edildi

Grip ve diğer solunum yolu hastalıklarındaki artış nedeniyle, İngiltere'deki birçok hastane 'kritik durum' ilan etti. Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı kuruluşlardan Royal Liverpool ve Birmingham Üniversite Hastaneleri, acil servis hizmetlerine yönelik olağanüstü yüksek talep nedeniyle "kritik durum" ilan eden son hastaneler oldu.

Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Direktörü Oliver Zuzan, doktorların hastaları mümkün olduğunca hızlı şekilde tedavi etmek için yoğun çalıştığını belirtti ve "Eğer durumunuz acil değilse aile hekiminiz, yerel eczaneniz veya ayakta tedavi merkezleri gibi diğer hizmetleri kullanmayı düşünün" ifadesini kullandı.

Hampshire Hastaneleri ve Plymouth Üniversite Hastaneleri de benzer uyarılarla kritik durum ilan ederek acil servislere yönelik artan baskıya dikkati çekti; North Bristol Hastanesi de özellikle bu ay itibarıyla grip ve solunum yolu hastalıklarında önemli artış kaydedildiğini bildirmişti.

Grip vakaları geçen yılın üç katına çıktı

NHS'den geçen hafta yapılan açıklamada, grip nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının yılbaşı öncesinde 5 binin üzerine çıkarak 4 kat arttığı duyurulmuştu. Açıklamada, Noel gününde hastanelerde 4 bin 102 grip hastası bulunurken bu sayının 29 Aralık itibarıyla yaklaşık yüzde 25'lik artışla 5 bin 74'e yükseldiği belirtilmişti.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Bu kış grip nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısı geçen yıla göre 3 katına çıkarak NHS üzerinde büyük bir baskı oluşturdu" ifadesini kullanmıştı.