"Grönland seçimlerinde Trump'ın parmağı var mı?" sorusunu Danimarka yanıtladı

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi ve Polis İstihbarat Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri nedeniyle 11 Mart'ta Grönland'da yapılan seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Demokraatit'in oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağladığı seçimleri, yabancı bir hükümet ya da istihbarat servisinin sistematik ve koordineli şekilde etkilemeye çalıştığına ilişkin bulgu tespit edilmediği kaydedilen açıklamada, Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçiler adına sahte hesaplar açılarak dezenformasyon yapıldığı ifade edildi.

AA'da yer alan habere göre, Seçim döneminde dikkatlerin Trump'ın üzerinde toplanmasına, bir çok sebebin yanı sıra, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" yanıtını vermesi neden olmuştu.