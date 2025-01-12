Grönland'dan Trump'a yeşil ışık: ABD'ye askeri varlığı artırma teklifi

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, güvenlik endişeleri ile Grönland’a ilgisi artarken, yüzde 80'i buzullardan oluşan adanın Başbakanı Mute Bourup Egede işbirliği için diyalog yollarının açık olduğunu belirtti.ABD'yi karşısına almak isteyemen Danimarka ise Grönland'ın satılık olmadığını ancak ABD'nin adadaki askeri varlığını artırabileceğini belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, zorla ele geçirmeye ihtimal vermezken, Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Trump ile 'birleştirici unsurlar' konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump'ın Grönland ilgisi

Trump, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın 'mutlak zorunluluk' olduğunu savunmuş, Grönland Başbakanı Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Asker kullanma iması

Trump, 8 Ocak'ta, Panama Kanalı ile Grönland için askeri güç kullanabileceğini ima etmiş, "Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var" demişti.