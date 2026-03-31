Gübre üretimi için kritik adım! Rusya'dan kükürt yasağına uzatma kararı

Rusya hükümeti, mineral gübre üretiminde kullanılan kükürtün ihracatına yönelik geçici yasağın süresini uzatma kararı aldı. Karar, yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Yasak 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek

Hükümetten yapılan açıklamada, yürürlükte bulunan kükürt ihracat yasağının 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Kararın, iç piyasadaki gübre üretim kapasitesinin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada, düzenlemenin temel hedefinin iç pazarda hammadde akışını istikrarlı hale getirerek gıda güvenliğini desteklemek olduğu vurgulandı. Bu kapsamda kükürtün yurt içi kullanımının önceliklendirileceği kaydedildi.

Önceki kararlar da devam ediyor

Rusya, kükürt ihracatına yönelik yasağı ilk olarak 1 Kasım 2025 itibarıyla uygulamaya koymuştu. Öte yandan Rusya Tarım Bakanlığı da daha önce amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.