Günay Afrika'nın kömür ihracatı 9 ayda yüzde 2,3 düştü

03 Kasım 2020

Günay Afrika'nın gümrük verilerine göre, dünyanın dördüncü büyük termal kömür ihracatçısı olan ülkenin ocak-eylül döneminde termal kömür ihracatı 53,7 milyon ton oldu. İhracat eylül ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 6,6 milyon tona yükseldi.

İlk dokuz ayda Hindistan'a ihracat yüzde 11,3 düşerek 27,2 milyon ton oldu.