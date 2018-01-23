Güneş paneli sektörüne Trump darbesi

23 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın güneş paneli ithalatına gümrük vergisi getirmesi, küresel olarak hızla yükselen sektör için büyük bir darbe oldu.

Sektör kaynakları, bu korumacı önlemle güneş paneli teknolojisine yapılan yatırımların ABD'den çıkacağını ve Asya veya başka bölgelere kayacağını söylediler. Kaynaklara göre sektör, ABD'de kaybettiği fırsatları telafi etmeye çalışacak.

Trump, solar hücre ve modül ithalatına yüzde 30 oranında gümrük vergisi getirilmesini dün onayladı. Bu vergi dört yılda yüzde 15'e inecek. Ayrıca her yıl için 2.5 gigawatt (GW) montajsız solar hücre, gümrüksüz olarak ithal edilebilecek.

Bu kararın, Çin, Japonya ve Almanya'dan sonra dünyanın dördüncü büyüğü olan ABD'nin solar hücre kapasitesindeki büyümeyi yavaşlatması bekleniyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji İdaresi'nin verilerine göre küresel olarak solar kapasite geçen yıl 10 GW'den neredeyse 400 GW'ye yükseldi.

ABD yönetimi, yerel imalatçıların Asya üretimi panellerin yapay olarak düşük tutulduğunu söyledikleri fiyatlarıyla rekabet edemediklerini söylüyor.

En ağır darbeyi Çin alacak

Dünyanın en büyük foto-voltaik hücre imalatçıları olan Çinli güneş paneli üreticileri, Asya'daki yaygın üretim merkezlerinde bu kararın en ağır darbesini yiyecek olan kesim.

Wood Mackenzie danışmanlık şirketinden Frank Yu, "Gümrük vergisi önlemi ilk aşamada Asyalı üreticilerde şok etkisi yapacak" dedi.

Jinko Solar gibi Çin'in en büyük güneş paneli üreticilerinden olan Trina Solar'ın başkan yardımcısı Jack Feng de, "ABD kararı elbette Çinli güneş paneli üreticilerini etkileyecek" dedi ve şirketinin "dünyada daha geniş bir alana açılacağını" söyledi.

Asya hükümetleri, Amerikan işçisine zarar veren bütün ticaret anlaşmalarını iptal edeceğini söyleyen Trump'ın bu kararına karşı direneceklerini söylediler.

Ekonomik hasara yol açabilir

Morgan Stanley, kararın güneş paneli sektörüne vuracağı darbeden ayrı olarak, bu korumacı tavrın daha büyük ekonomik hasara yol açabileceğini çünkü "yatırımcıların ABD'nin halen uygulanan serbest ticaret politikalarına uyup uymayacağı konusundaki algılarını zorlayacağını" bildirdi.

Ancak gümrük vergilerinin ne zamandan itibaren uygulanacağı ve 2.5 GW vergisiz ithalatın nasıl yönetileceği henüz belli değil.

Analistler, bu kararın Amerikalı solar hücre şirketlerine nasıl bir yarar sağlayacağının anlaşılmadığını söylediler.

Height Securities, "ABD'deki 260,000 solar hücre istihdamının çok büyük bölümü daha ucuz ithal mala dayanıyor" dedi.

Goldman Sachs ise yüzde 30 oranında gümrük vergisinin "yararlılık skalasında ve konut solar panel maliyetlerinde sırasıyla yüzde 3 ve 7 arasında bir maliyet artışı ifade edeceğini" belirtti.

Wood Mackenzie, gümrük vergisinin, ABD güneş paneli kurulumundaki büyümeyi, gelecek beş yıl boyunca yüzde 10 ila 15 arasında azaltacağını tahmin ediyor.