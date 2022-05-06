Güney Afrika, COVID-19 nedeniyle Çin'e uçak postası hizmetini askıya aldı

Güney Afrika Postanesi'nden yapılan açıklamada, Çin'de uygulanan sıkı COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle ülkeye hava bağlantısı sağlanamadığından, bu ülkeye yönelik uçak postası hizmetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uçak postası hariç Çin'e yönelik diğer hizmetlerin ise devam ettiği kaydedildi.

Afrika'nın en büyük yerel posta kuruluşlarından biri olan SAPO halihazırda 34 ülkeye uçak postası hizmeti ve 51 ülkeye posta hizmeti sunuyor.