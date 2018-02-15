Güney Afrika yeni liderini seçti
Güney Afrika'da Jacob Zuma'nın istifasının ardından, ANC lideri Cyril Ramaphosa devlet başkanı seçildi.
Güney Afrika'da Jacob Zuma'nın dün gece istifa etmesinin ardından iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) lideri Cyril Ramaphosa Devlet Başkanı seçildi.
Ramaphosa'nın 400 üyeli parlamentoda devlet başkanı seçilmesi, muhalefetsiz gerçekleşti.
Muhalefetteki Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) üyeleri salonu terk ettiler ve erken seçim çağrısı yapılması gerektiğini, atamanın illegal olduğunu savundular.
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