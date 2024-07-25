Güney Afrika'da Türkiye karşıtı açıklama

Somali ve Türkiye arasında bölgede istikrarı artırmaya yönelik yapılan savunma anlaşmasına, Somali'den ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'den tepki geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Somaliland, Türk askerlerinin Somali kıyılarına konuşlandırılmasını kabul etmediğini açıklayarak Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıktığını belirtti.

Etiyopya'nın bağımsızlığını tanıdığı Somaliland Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Türk Donanması'nın Somaliland'ın tanınmış deniz bölgelerinde konuşlandırılmasını şiddetle reddettiğini" söyledi.

Devlet tarafından işletilen Anadolu Ajansı'na göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonunda üç açık deniz bloğunda petrol ve gaz aramak üzere denize açılacak bir sismik araştırma gemisi öncesinde donanmayı göndermek için parlamentonun onayını arıyor.

Ayrılıkçı bölgenin dışişleri bakanlığı X'te yaptığı açıklamada "Türk deniz kuvvetlerinin Somaliland'ın tanınmış deniz bölgelerinde konuşlandırılmasını şiddetle reddettiğini" söyledi.

Somali ve Etiyopya arasında krize neden olmuştu

Etiyopya, bağımsızlığını tanıyarak Somaliland ile liman anlaşması yapmıştı. Yapılan anlaşma, Somali ve Etiyopya arasında krize neden olmuştu.

Reuters haber ajansının dört yetkili kaynağa dayandırdığı bir haberinde, Türkiye'nin, Somaliland bölgesi ile imzaladığı 20 km'lik kıyı şeridi kiralama anlaşması konusunda Somali ve Etiyopya arasında arabuluculuk görüşmelerine başladığını ifade etmişti.