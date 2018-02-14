Güney Afrika'da Zuma'ya istifa baskısı artıyor

14 Şubat 2018

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden ayrılması için çağrı yaptığı Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın yanıtını bugün vermesini istiyor.

ANC Sözcüsü Pule Mabe, Zuma'nın partinin kararına uyarak bu sabah yerel saat ile 10.00'da istifasını vermesini beklediklerini, ancak zamanda bazı gecikmeler yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Ancak şu ana kadar Zuma cephesinden görevinden ayrılacağına dair bir işaret gelmiş değil.

Zuma için muhalefet partileri güvensizlik oylaması için önerge vermişti. Önerge 22 Şubat'ta parlamentonun gündemine gelecek.

Öte yandan Zuma'ya yakın milyarder Gupta ailesinden iki kişi gözaltına alındığı bildirildi. Polisin ailenin evine baskın yaptığı belirtilirken, olayın Zuma üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Partisi, Güney Afrika liderinin istifasını isteyecek

Kaynak: Reuters