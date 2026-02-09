Güney Afrika'dan tarım ihracatında rekor: 15,1 milyar dolar

Güney Afrika'nın tarım ürünleri ihracatı 2025 yılında önemli bir artış kaydederek 15,1 milyar dolara ulaştı. Böylece ülke, tarım ihracatında üst üste yedinci kez yıllık bazda büyüme gerçekleştirmiş oldu. İhracat, bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak yeni bir rekor seviyeye çıktı.

ABD'ye ihracat üçüncü çeyrekte azaldı

Tarım İşletmeleri Odası Başekonomisti Wandile Sihlobo'nun değerlendirmesine göre, yılın ikinci yarısında ABD'ye yapılan sevkiyatlarda dikkat çekici bir gerileme yaşanmasına rağmen toplam ihracat performansı güçlü seyrini korudu. Bazı ürünlere getirilen tarifelerin etkisiyle ABD'ye ihracat üçüncü çeyrekte yüzde 11, yılın son çeyreğinde ise yüzde 39 oranında azaldı.

Öte yandan ihracatın bölgesel dağılımında Afrika ülkeleri öne çıktı. 2025'in son çeyreğinde Güney Afrika'nın tarım ürünleri ihracatının yüzde 53'ü Afrika kıtasına gerçekleştirildi. Asya ve Orta Doğu ülkelerinin payı yüzde 17, Avrupa Birliği'nin payı ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

ABD'nin de dahil olduğu Amerika kıtası ise toplam ihracat içinde yüzde 4'lük sınırlı bir paya sahip oldu.