Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır devam eden Keşmir gerilimi, 22 Nisan'da Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 turistin öldürülmesi ile başka boyuta taşındı.

Hindistan, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlarken iki bölgeyi besleyen İndus Nehri'ne yönelik su dağıtım anlaşması da askıya alındı. Yeni Delhi'de Pakistanlı müsteşarların ülkeyi terk etmeleri istenirken, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetleri de askıya alındı, daha önce verilen vizeler iptal edildi.

İki ülke arasında diplomatik temaslar sonlandırılırken Pakistan, suçlamaları reddetti. Hindistan ile her türlü ticareti askıya aldı ve hava sahasını kapatı. Hindistan'ın terörist yetiştirildiğini öne sürdüğü bölgeyi basına açtı.

Hindistan savaşın fitilini ateşledi

Ancak gelinen son noktasa Hindistan, dün gece yarısı Keşmir'deki terör hedeflerini gerekçe göstererek bölgeye askeri operasyon başlattı. Pakistan Ordusu ise Hindistan'ın füze saldırılarına kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

'Dünya, bu çatışmayı kaldıramaz'

Dünya dikkatle bölgeden gelen haberlere odaklanırken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten endişeleri körükleyen bir uyarı geldi. Guterres iki tarafa da itidal çağrısında bulunurken, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz" ifadelerini kullandı.



Her iki ülkenin de nükleer silaha sahip olması, bu kıvılcımın bir ateş topuna döneceği endişesini uyandırırken Hindistan ve Pakistan ordusunun asker sayısı, nükleer başlıkları gibi detaylar merak edilmeye başlandı.

Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü

2024 verilerine göre Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü şöyle bir tablo ortaya koyuyor:

*Hindistan ilk nükleer denemesini 1974'te gerçekleştirdi ve resmî olarak "ilk kullanan olmayacağız" politikasını benimsedi. Ülkede 160 civarı nükleer başlık olduğu düşünülüyor.

*Pakistan ise ilk denemeleri Hindistan'dan 24 yıl sonra Hindistan’ın aynı yıl yaptığı denemeye yanıt olarak 1998'de gerçekleştirdi.Hindistan'ın aksine Pakistan "ilk kullanan olmayacağız" ilkesini benimsemedi.

*Pakistan'da da ortalama 170 civarı nükleer başlık olduğu tahmin ediliyor. Her iki ülkeninde 5-10 dakika içinde hedefe ulaşabilen balistik füzeleri bulunuyor.

*Hindistan'ın 1,5 milyona yakın aktif asker sayısı bulunurken Pakistan'da bu sayı 650 bini geçiyor.

*Hindistan savunmaya 82 milyar dolarlık, Pakistan 12 milyar dolarlık bir bütçe ayırıyor.

*Hindistan Rus savaş uçağı SU-30MKI, Fransız yapımı Mirage 2000 ve Rafale'yi kullanıyor. Pakistan ise Çin yapımı JF-17 Thunder, ABD yapımı F-16 ve Fransız yapımı Mirage III/V'i kullanıyor.

*Hindistan ordusunun envanterinde 4700 ana muhabere tankı, 295 donanma gemisi ve 2000-5000 km menzile sagip Agni serisi balistik füzeler bulunuyor.

*Pakistan ordusunun envanterinde ise 2400 ana muhabere tankı, 120 donanma gemisi ve 275-2750 km menzile sahip Shaheen serisi balistik füzeler mevcut.

Dünya bölgede artan gerilimin nükleer savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği endişesini yaşarken Hindistan ve Pakistan'ın 2017'de imzalanan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı (TPNW) imzalamayan 8 ülke arasında yer alması korkuyu körüklüyor.