Güney Asya ülkelerindeki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 500'ü aştı

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurlarının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 303'e yükseldiği, 279 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi. Kuzey Sumatra'da 166 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin kaybolduğu aktarıldı. Batı Sumatra'da 90 can kaybı ve 85 kayıp olduğu, Aceh'te ise 47 ölüm ve 51 kişinin hala kayıp olduğu ifade edildi.

Sri Lanka'da can kaybı 153'e çıktı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ise Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 153'e yükseldiği, 191 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, ülkenin güneyindeki sellerde ölenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini açıkladı. Komşu ülke Malezya'da ise 2 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 620'ye ulaştı.