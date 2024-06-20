Güney Çin Denizi'nde gerilim: Baltalı ve bıçaklı saldırı

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilim giderek artıyor. Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 17 Haziran'da Çin Sahil Güvenliği personelinin, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin İkinci Thomas Sığlığında 1999'da karaya oturan BRP Sierra Madre gemisine gerçekleştirdiği ikmal operasyonlarını fiziksel saldırı, bıçak, siren ve flaş ışıklar kullanarak engellediği bildirildi.

Filipinler askerinin, Çin'in tacizine cesurca karşılık verdiği, pozisyonlarını koruduğu aktarıldı. Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uyma ve bölgede barışı koruma konusundaki profesyonelliğini sürdürdüğü vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler askerini yaraladı

Açıklamada, “Çin Sahil Güvenlik personeli, bir Filipinler askerini baltayla yaralamakla tehdit ederken, Filipinler botunu çekmek için halatlar bağladı. Ayrıca kaos oluşturmak, iletişimi bozmak ve Filipinler birliklerinin dikkatini başka yöne çekmek için sirenler çalarak düşmanca ve tehlikeli durumu daha da kötüleştirdiler. Çin Sahil Güvenliği, şişme bottaki bir Filipinler askerine acımasızsa saldırdı, diğerlerini kesici alet savurup açıkça zarar vermekle tehdit etti. Bu şiddetli çatışmanın ortasında Çin Sahil Güvenliği, iletişimi daha da bozmak için sürekli siren çalarak kaosu ve kafa karışıklığını yoğunlaştıracak şekilde göz yaşartıcı gaz da kullandı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri personeli, yaralı personele ilk yardım yaparak aşırı baskı altında dayanıklılıklarını ve profesyonelliklerini ortaya koydu” ifadeleri kullanıldı.