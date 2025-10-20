Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi! Avustralya Çin'e protesto notası verdi

Avustralya, Güney Çin Denizi üzerinde gözlem uçuşu yapan askeri uçağının yakınlarında Çin'e ait savaş uçağı tarafından işaret fişeği atılması üzerine Pekin yönetimine protesto notası iletti.

“Tehlikeli ve profesyonellik dışı”

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, bölgede Çin ve Avustralya ordularına ait uçaklar yeniden karşı karşıya geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya Savunma Kuvvetlerine bağlı gözetim uçağının Güney Çin Denizi semalarında rutin devriye uçuşu yaptığı sırada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait Su-35 tipi savaş uçağı tarafından takip edildiğini açıkladı.

Marles, Çin savaş uçağının havada seyir halindeyken birden fazla işaret fişeği ateşlediğini, bunlardan ikisini Avustralya uçağının “çok yakınından” geçtiğini belirtti.

Marles, mürettebatın yaralanmadığını ve uçakta hasar görülmediğini fakat eylemin "tehlikeli ve profesyonellik dışı" olduğunu ifade etti.

Canberra'dan resmi tepki

Avustralya hükümeti olayın ardından Pekin'e resmî protesto notası iletti. Marles, ülkesinin uluslararası hava sahasında güvenli uçuş kurallarına uymaya devam edeceğini vurguladı.