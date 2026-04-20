Güney Kıbrıs askeri üsleri genişletmeye başlıyor! Finansman ABD'den

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ABD finansmanıyla adadaki 2 önemli askeri tesisi geliştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Andreas Papandreou Hava Üssü, birden fazla nakliye uçağının inebilmesi için yeni bir park alanı ile birlikte genişletilecek.

Bu hamle GKRY'ye ve müttefiklerine operasyonlar sırasında daha hızlı yakıt ikmali ve bakım sağlayacak. Lübnan kıyısına 229 kilometre mesafedeki Mari'de bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne ise Chinook nakliye helikopterlerinin kullanımına uygun, ABD Avrupa Komutanlığı tarafından finanse edilen yeni bir helikopter pisti inşa edilecek.

500 bir euro kaynak

GKRY genişletme projesi için 500 bin euro kaynak sağlandığını ancak maliyet değerlendirmeleri devam ettiği için her iki projenin de henüz kesin bütçesinin açıklanmadığını bildirdi.

Çalışmalar 2027'da başlıyor

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas'a göre, çalışmaların 2027 yılında başlaması bekleniyor. Hava üssü modernizasyonunun yaklaşık 14 milyon euroya mal olabileceği, deniz üssü projesinin ise 200 milyon euroyu aşabileceği tahmin ediliyor. GKRY, deniz üssü projesi için AB'den ek fon talep etmeyi planlıyor.

Sadece 'insani amaçlı'

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise ülkedeki askeri tesislerin sadece insani operasyonlarla sınırlı kalacağını, saldırı amaçlı askeri eylemler için kullanılmayacağını ifade etse de henüz KKTC'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

2023'te silah ambargosu kalkmıştı

2023 yılında ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma ve GKRY ordusunu eğitme kararı, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye bu hamlenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) askeri varlığını güçlendireceğini açıklamıştı. Adada halihazırda yaklaşık 40 bin kişilik Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBKK), tanklar, obüsler ve İHA/SİHA'lar bulunuyor. Ayrıca lojistik deniz üssü planı sürüyor.