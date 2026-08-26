Güney Kore alarma geçti: Rus uçağı için jetler gönderildi

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Güney Kore, Rusya'ya ait bir askeri uçağın Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) kısa süreliğine girmesi üzerine bölgeye savaş uçakları gönderdi.

Yonhap'ın aktardığına göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, olayın dün ülkenin doğusunda meydana geldiğini açıkladı. Rus askeri uçağının KADIZ'a girdiğinin belirlenmesinin ardından Güney Kore jetleri bölgeye sevk edildi.

Güney Kore hava sahası ihlal edilmedi

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Rus uçağının Güney Kore'nin egemen hava sahasına girmediği belirtildi. Kısa süre bölgede kalan uçak, daha sonra KADIZ'dan ayrıldı.

Güney Kore yönetimi, askeri uçağın hareketini potansiyel tehdit kapsamında değerlendirerek tedbir amacıyla jetlerini harekete geçirdi.

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi nedir?

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerin ulusal güvenlik gerekçesiyle tek taraflı olarak ilan ettiği bir alanı ifade ediyor. Uluslararası hukukta tanımlanmış bir statüsü bulunmayan bu bölgeler, herhangi bir uluslararası otoritenin denetimine tabi değil.

ADIZ, bir ülkenin egemen hava sahasıyla aynı anlamı taşımıyor. Tanımlı hava sahasını ihlal etme niyeti bulunmayan sivil uçaklar uygulamanın dışında tutulurken, bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılabiliyor.