Güney Kore, askeri üssü iha ile görüntüleyen Çinli öğrencileri gözaltına aldı!

Güney Kore polisi, ABD'ye ait bir uçak gemisinin de bulunduğu askeri üssü izinsiz şekilde görüntüledikleri gerekçesiyle iki Çinli vatandaşı gözaltına aldı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, polis açıklamasında şüphelilerin Mart 2023 ile Haziran 2024 tarihleri arasında Busan'daki Güney Kore Donanma Komutanlığı üssü yakınlarında Çin yapımı bir insansız hava aracını (İHA) toplam dokuz kez uçurarak üssü kayda aldıkları belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin, Busan Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine katılan değişim öğrencileri olduğu ifade edildi. Polis, söz konusu kişilerin “düşmana fayda sağlayabilecek eylemler gerçekleştirmek” suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

"Ulusal güvenlik ihlalidir"

Yetkililer, benzer girişimlerin önüne geçilmesi adına sert ve kararlı şekilde müdahale edileceğini vurguladı. Açıklamada, "Son dönemde yabancı uyrukluların stratejik altyapı ve askeri tesisleri yasa dışı görüntüleme vakalarında artış göz önünde bulundurulunca, yaşanan hadise ciddi bir ulusal güvenlik ihlalidir" ifadeleri yer aldı.