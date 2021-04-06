Güney Kore de aşı ihracatına kısıt getirebilir

Güney Kore’de üst düzey bir yetkili dün yaptığı açıklamada, yerel olarak üretilen aşılar üzerindeki olası ihracat kısıtlamaları hakkındaki sorulara yanıt olarak ülkenin yeterli COVID-19 aşı tedarikini sağlamak için tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Yetkililerden gelen, sevkiyat gecikmelerinin aşılama programını yavaşlatma riski taşıması sebebiyle, ülkedeki COVID-19 aşılamalarının büyük bir kısmı için küresel aşı paylaşım şeması COVAX desteğine güveniyordu.

Geçen hafta, Güney Kore'nin 690 bin yerine sadece 432 bin doz alacağı ve teslimatın nisan ayının üçüncü haftasına erteleneceği açıklaması, programdaki tedarik gecikmelerinin ülkenin aşı dağıtımı ikinci kez olumsuz etkilendi.

COVID-19 aşılama yönetimi görev gücü lideri, SK Chemicals tarafından üretilen AstraZeneca Plc aşısı için ihracat bordürleri konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

SK Chemicals tarafından üretilen AstraZeneca aşısı Tayland, Vietnam ve Tayvan ile temel olarak 64 fakir ülkeye tedarik sağlamayı amaçlayan COVAX küresel aşı paylaşım şemasına gönderildi.