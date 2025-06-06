Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae, Trump ile görüştü

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de 3 Haziran'daki genel seçimi kazanarak devlet başkanı olan Lee ile Trump arasındaki ilk telefon görüşmesinde, Güney Kore-ABD ilişkileri ele alındı.

İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinin ivedilikle çözüme kavuşturulması yönünde mutabık kalan ikilinin, bu doğrultuda somut sonuca ulaşmayı hedefledikleri kaydedildi.

ABD Başkanı, seçimden zaferle ayrılması dolayısıyla Lee'yi tebrik ederken, Lee, iki ülke arasındaki ittifakın Seul'un dış politikasının temeli olmaya devam ettiğini belirtti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazanmıştı. Devlet Başkanı seçilen Lee, 4 Haziran'da mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.