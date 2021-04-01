Güney Kore, dijital aşı pasaportu çıkaracak

Güney Kore, aşılanmış vatandaşlara COVID-19 aşı pasaportları vereceğini ve enfeksiyon risklerini kontrol altında tutarken sınır ötesi seyahati yeniden canlandırmak için bu tür sertifikaları uygulayacak diğer ülkelere katılacağını açıkladı.

Başbakan Chung Sye-kyun, uluslararası gezginlerin dijital aşı kanıtı göstermelerine olanak tanıyan bir mobil uygulamanın bu ay resmi olarak başlatılacağını belirtti.

Chung, "Aşı pasaportunun veya 'Yeşil Geçiş'in sunulması, yalnızca aşılanmış olanların günlük yaşamlarında iyileşmeyi deneyimlemelerine izin verecek." dedi.

Kaynak: Matriks