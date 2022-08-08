Güney Kore Eğitim Bakanı 34. gününde istifa etti

Güney Kore’de 34 gün önce göreve gelen Eğitim Bakanı Park Soon-ae istifasını sundu.

Yonhap’ın haberine göre, okula giriş yaşını 6’dan 5’e düşürmek istediği için veliler ve öğretmenler tarafından eleştirilen Park Soon-ae istifasını Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’e sundu.

Park, düzenlediği basın toplantısında, tepki gösterilen eğitim politikalarına ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade etti.

İstifasının kabul edilmesi halinde, Park, 10 Mayıs’ta yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminde görevden ayrılan ilk bakan olacak.

Park, 5 Temmuz'da göreve başlamıştı.