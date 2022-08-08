Güney Kore Eğitim Bakanı 34. gününde istifa etti
Güney Kore’de 34 gün önce göreve gelen ve okula başlama yaşını 5'e düşürmek istemesi nedeniyle tepki toplayan Eğitim Bakanı Park istifa etti.
Güney Kore’de 34 gün önce göreve gelen Eğitim Bakanı Park Soon-ae istifasını sundu.
Yonhap’ın haberine göre, okula giriş yaşını 6’dan 5’e düşürmek istediği için veliler ve öğretmenler tarafından eleştirilen Park Soon-ae istifasını Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’e sundu.
Park, düzenlediği basın toplantısında, tepki gösterilen eğitim politikalarına ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade etti.
İstifasının kabul edilmesi halinde, Park, 10 Mayıs’ta yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminde görevden ayrılan ilk bakan olacak.
Park, 5 Temmuz'da göreve başlamıştı.