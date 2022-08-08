  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Güney Kore Eğitim Bakanı 34. gününde istifa etti
Takip Et

Güney Kore Eğitim Bakanı 34. gününde istifa etti

Güney Kore’de 34 gün önce göreve gelen ve okula başlama yaşını 5'e düşürmek istemesi nedeniyle tepki toplayan Eğitim Bakanı Park istifa etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Güney Kore’de 34 gün önce göreve gelen Eğitim Bakanı Park Soon-ae istifasını sundu.

Yonhap’ın haberine göre, okula giriş yaşını 6’dan 5’e düşürmek istediği için veliler ve öğretmenler tarafından eleştirilen Park Soon-ae istifasını Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’e sundu.

Park, düzenlediği basın toplantısında, tepki gösterilen eğitim politikalarına ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade etti.

İstifasının kabul edilmesi halinde, Park, 10 Mayıs’ta yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminde görevden ayrılan ilk bakan olacak.

Park, 5 Temmuz'da göreve başlamıştı.