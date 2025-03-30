Güney Kore, Japonya ve Çin'den ticaret alanında işbirliğini güçlendirme kararı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 13. Üçlü Ekonomi ve Ticaret Bakanları Toplantısı'na, Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji katıldı.

Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, bakanlar, "merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yer aldığı, kurallara dayalı, açık, kapsayıcı, şeffaf, ayrımcı olmayan çok taraflı ticaret sistemini" desteklediklerini belirtti.

Açıklamada, DTÖ'nün ticaretle ilgili sorunlara daha iyi yanıt verebilmesi için kurumun reforme edilmesi ve müzakere ile denetleme gibi işlevlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Güney Kore, Japonya ve Çin, 3 ülke arasındaki özel serbest ticaret anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin hızlandırılması ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının geliştirilmesi konusunda anlaştı.

3 ülke, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji gibi karbonsuz enerji teknolojileri alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve dijital işbirliklerini ilerletmek için birlikte çalışacak. Bir sonraki üçlü ticaret bakanları toplantısının Japonya'da yapılmasının planlandığı açıklandı.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin üçlü zirve buluşmaları

Çin, Japonya ve Güney Kore arasında 2008'de başlatılan üçlü zirve buluşmaları, 2012'ye dek her yıl yapılmış, sonrasında Doğu Çin Denizi'ndeki adacıklardaki egemenlik ihtilafları nedeniyle askıya alınmıştı.

2015, 2018 ve 2019 yıllarında tekrarlanan zirve toplantıları, Kovid-19 salgını döneminde ülkeler arasındaki diplomatik görüşmelerin kesilmesinin ardından yine rafa kaldırılmıştı.

Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin, Güney Kore mahkemelerinin 2. Dünya Savaşı'nda zorla çalıştırılan Koreli işçilerle ilgili verdiği tazminat kararları nedeniyle bozulmasının yanı sıra Çin ile ABD arasında artan rekabetin Pekin'in Tokyo ve Seul ile ilişkilerini etkilediği siyasi ortam da zirve toplantılarının yapılmamasında etkili olmuştu.