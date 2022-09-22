Güney Kore lideri Yoon'un ABD Kongresi ve Biden ile ilgili sözleri gündem oldu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD Kongresi'ne atıfta bulunur gibi görünen tartışmalı sözleri gündem oldu.

Yoon'un New York'ta AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu için bir bağış toplama programının ardından yardımcılarıyla yaptığı kişisel konuşmaları kameralara yansıdı.

Konuşmasında ABD Kongresi'ni Ulusal Meclis olarak adlandıran Yoon, "Ulusal Meclisin Küresel Fon için yaptığı 6 milyar dolarlık fon duyurusunu onaylamaması halinde ABD Başkanı Joe Biden için durumun utanç verici olacağını" söyledi.

Yoon, açıklamasının ardından ülkesinde ve sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Yoon'un yardımcılarıyla yaptığı kişisel görüşmeleri kimin kaydettiğini bilmediğini belirtti.

Yonhap haber ajansına açıklamada bulunan yetkili, "Özel açıklamalar ile diplomatik başarılar arasında bir bağlantı kurmanın son derece uygunsuz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunmuştu.