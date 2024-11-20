Güney Kore şaşkın: Kuzey Kore sınırında kahkahalar ve silah sesleri yükseliyor!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim, Pyongyang yönetiminin sınır hattına yerleştirdiği hoparlörlerden yaptığı sıra dışı ses yayınlarıyla yeni bir boyut kazandı. Güney Kore sınırındaki Ganghwa adası sakinleri, gece gündüz aralıksız olarak hoparlörlerden yükselen silah sesleri, çığlıklar ve korkunç kahkahalarla karşı karşıya.

Kuzey Kore’nin bu hamlesi, Güney Kore’nin uzun yıllardır sınır bölgesinde yaptığı propaganda radyo yayınlarına karşılık olarak değerlendiriliyor. Ancak Pyongyang, propaganda içerikli yayınlar yerine insanları rahatsız eden, psikolojik baskı yaratmayı hedefleyen sesler kullanmayı tercih ediyor.

Seslerin kaynağı inceleniyor

Güney Koreli ses mühendisleri, Kuzey Kore tarafından yayınlanan bu seslerin kaynağını ve içeriğini çözümlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak seslerin anlamına veya gönderilme amacına dair henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Korkutucu bir psikolojik savaş

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu stratejisinin psikolojik savaşın bir parçası olduğunu belirtiyor. Seslerin özellikle gece yayınlanması, Ganghwa adası sakinlerinde huzursuzluk yaratırken sınırdaki tansiyonu da artırıyor. Güney Kore tarafında, bu hamleye karşı nasıl bir yanıt verileceği tartışılıyor.