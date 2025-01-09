Güney Kore ve ABD'den nükleer işbirliği hamlesi

Güney Kore ve ABD, nükleer enerji alanında işbirliğini derinleştirmek ve nükleer teknoloji ihracatını geliştirmek amacıyla yeni bir mutabakat zaptına imza attı. Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un katıldığı törende, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililer de yer aldı.

İmzalanan mutabakat zaptı, nükleer enerji üretimi ve ilgili teknolojilerde kullanılan malzeme ve ekipmanların satışı ile iki ülke arasında işbirliği için temel ilkeleri belirliyor. Ayrıca, tarafların nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki taahhütlerini pekiştiren anlaşma, iki ülkenin bu alandaki ticari ve teknolojik ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yapılan ortak açıklamada, nükleer enerjinin küresel çapta sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığı vurgulanarak, bu işbirliğiyle nükleer teknoloji ihracatının artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, anlaşmanın her iki ülkenin enerji güvenliği ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

ABD ve Güney Kore'nin, nükleer enerjinin barışçıl kullanımında lider bir konumda olduklarına dikkat çekilen açıklamada, bu işbirliğinin uluslararası düzeyde nükleer enerji teknolojileri alanında yeni fırsatlara kapı aralayacağı dile getirildi.