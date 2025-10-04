Güney Kore'de 14 havalimanındaki grev askıya alındı
Güney Kore'de havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, başlattıkları grevi 14 havalimanında askıya aldı.
Güney Kore’de havalimanı çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grevi 14 havalimanında geçici olarak durdurdu.
Hükümetin 14 Ekim’de toplanarak konuyu değerlendirmesi bekleniyor. Ancak Incheon Uluslararası Havalimanı’nda grev devam ediyor. Chuseok Bayramı öncesi bu durumun yolcu trafiğinde aksaklıklara yol açabileceği belirtiliyor. Görüşmeler başarısız olursa grev yeniden başlayacak.