Güney Kore'de ABD üssünde dikkat çeken hareketlilik

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde Güney Kore'deki bir ABD hava üssünde yaşanan hareketlilik gündeme geldi. Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü'nde konuşlu bazı ABD askeri nakliye uçaklarının üsten ayrıldığı görüldü.

Nakliye uçakları üsten ayrıldı

Verilere göre geçtiğimiz aydan bu yana bölgede faaliyet gösteren ABD'ye ait C-5 ve C-17 tipi nakliye uçakları, çarşamba ile cumartesi günleri arasında üssü terk etti. Uzmanlar, C-17 uçaklarının genellikle askeri personel ve ekipman taşımacılığında rutin görevler üstlendiğini belirtirken, C-5 tipi uçakların bölgeye gelişinin daha seyrek görülen bir durum olduğuna dikkat çekti.

Patriot sistemleri iddiaları güçlendirdi

Üsteki hareketlilik, ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) Osan Hava Üssü'ne getirilen Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu'ya sevk etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD Kore Kuvvetleri ile Güney Kore Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçelerini öne sürerek konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Güney Kore basını önceden duyurmuştu

Güney Kore basınında daha önce yer alan haberlerde, ülkenin farklı bölgelerinde konuşlu Patriot füze savunma sistemlerinin Osan Hava Üssü'ne nakledildiği bildirilmişti. Aynı haberlerde ABD'nin Güney Kore'deki askeri varlıklarını Orta Doğu'ya konuşlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verilmişti.