Güney Kore’de alevler dinmiyor! Binlerce hektar küle döndü: 16 bin kişi barınaklarda...

Güney Kore'de bir haftadır süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya, yaralı sayısı ise 30’a çıktı. Yetkililer, yangınların şimdiye kadar 36 bin 9 hektarlık alanı küle çevirdiğini ve 37 bin 185 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Felaketin boyutu büyüyor

Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde devam eden yangınlar, bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'nın paylaştığı verilere göre, can kayıplarının 22’si Kuzey Gyeongsang’da, 4’ü ise Güney Gyeongsang’da meydana geldi. Ayrıca, 8’i ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı.

Binlerce kişi barınaklarda

Yangınlar nedeniyle tahliye edilen 37 bin 185 kişiden 20 bin 485’i evlerine dönerken, 16 bin 700 kişinin halen barınaklarda kaldığı bildirildi. Şimdiye kadar yanan alanın büyüklüğünün, 2000 yılında yaşanan ve ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak bilinen felaketten yaklaşık 13 bin hektar daha fazla olduğu vurgulandı.

Yangınlarla mücadele sürüyor

Yetkililer, Andong’daki yangınların yüzde 52’sinin, Uiseong’daki yangınların yüzde 54’ünün ve Sancheong, Hadong ile Cheongsong bölgelerindeki yangınların yüzde 77’sinin kontrol altına alındığını açıkladı. Alevlerle mücadele devam ederken, Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Geçici İçişleri Bakanı Ko Ki-dong’a Kuzey Gyeongsang’daki söndürme ve yardım çalışmalarını denetleme talimatı verdi.