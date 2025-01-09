Güney Kore'de büyük gerilim: Eski Başkan Yoon’un tutuklanması iç savaş iddialarını gündeme getirdi!

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un tutuklanma süreci ülke genelinde tartışmalara yol açtı. Hukuk ekibinden avukat Seok Dong-hyeon, Yoon’un tutuklanmasının halihazırda kutuplaşmış olan ülkeyi "iç savaşa" sürükleyebileceğini ileri sürdü. Seok, müvekkilinin kaçma veya delil karartma riski olmadığını savunarak gözaltı girişimlerinin toplumsal gerilimi artıracağını ifade etti.

Muhalefetteki Demokrat Parti ile beş küçük muhalefet partisi ise, Yoon’a yönelik soruşturmaların tarafsız bir özel savcı tarafından yürütülmesi için yasa tasarısı sundu. Muhalefet, hükümetin ve diğer etkenlerin müdahalesi olmadan bağımsız bir soruşturmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Sıkıyönetim ve azil süreci

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı açıklamayla "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu karar, parlamentonun ve Bakanlar Kurulu'nun baskısıyla kısa sürede kaldırıldı. 27 Aralık 2024’te Ulusal Meclis’te yapılan oylamada, Yoon'un görevden azledilmesi kararlaştırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenirken, Başbakan Han Duck-soo geçici olarak devlet başkanlığına vekalet etmeye başladı. Ancak Han da azledildi ve görevi Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok devraldı.

Muhalefetin talebi: Bağımsız özel savcı

Muhalefet, Yoon’un sıkıyönetim ilanı sürecindeki kararlarının tam olarak soruşturulabilmesi için hükümetten bağımsız bir özel savcı atanmasını istiyor. Yoon’un üç kez ifadeye çağrılmasına rağmen hiçbirine katılmadığı ve bu nedenle mahkemenin tutuklama emri çıkardığı belirtiliyor.

Hukuk ekibinden Yun Gap-geun ise, Yoon’a yönelik suçlamaların hukuki dayanağının olmadığını savunarak, "CIO’nun (Yüksek Devlet Görevlileri Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) bu tür bir soruşturmayı yürütmeye yetkisi bulunmuyor" dedi.

Ülke kutuplaşmanın eşiğinde

Yoon’un tutuklanması durumunda destekçileri ile muhalefet arasında gerilimlerin artmasından endişe ediliyor. Avukat Seok Dong-hyeon, Yoon'un tutuklanmasının "geri dönüşü olmayan toplumsal çatışmalara yol açabileceğini" belirtti.

Güney Kore'de siyasi tansiyonun düşürülmesi ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi için yeni adımların atılıp atılmayacağı merakla bekleniyor.