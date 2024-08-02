Güney Kore'de Covid-19 vakaları artıyor
Güney Kore hükümeti Covid-19'a ilişkin verileri yayımladı. Söz konusu verilere göre Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 3 haftada 5 kattan fazla artış gösterdi.
AA
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Temmuzun ilk haftasında Covid-19 nedeniyle 91 kişi hastaneye kaldırılırken, bu sayı ayın son haftasında 465'e yükselerek 5 kattan fazla arttı.
Temmuz ayı genelinde ise Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerin toplam sayısı 929 olarak belirtildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üstünün Covid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurdu.