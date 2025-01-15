Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tutuklandı

Yonhap'ın haberine göre, CIO yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti.

Başkanlık konutuna giden yetkililer, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatlarla engellendi.

Konutun çevresinde Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde bir araya geldi.

Ayrıca konut çevresinde yaklaşık 3 bin polis bulunurken, tutuklama kararının da 21 Ocak'a kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirilmişti.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş ancak resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.