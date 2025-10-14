Güney Kore'de GPS krizi derinleşiyor! Kuzey Kore'nin saldırıları yüzünden uçuşlar iptal ediliyor

Kuzey Kore'nin GPS sinyallerini bozması nedeniyle Güney Kore'de onlarca uçağın iniş yapamadığı iddia edildi. Kuzey Kore'yi izleyen "NK News" sitesinin haberine göre, Halk Gücü Partisi (PPP) milletvekili Park Jeong-hun'un ofisinden yapılan açıklamada, 2024 yılında 32, bu yıl ise eylül ayına kadar 14 uçağın inişini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

"Ciddi bir tehdit oluşturuyor"

Açıklamada, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'nın uçuş verileri ve GPS sinyal raporlarına atıfta bulunularak, "Kuzey Kore'nin GPS sinyallerini bozması, Güney Kore'ye karşı açık bir provokasyon ve uçuş güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadesine yer verildi.

Seul yönetiminin, 2035 yılına kadar yerli GPS sisteminin kurulmasını hızlandırması ve Pyongyang'ın bu tür eylemlerini etkisiz hale getirecek önlemler alması gerektiği vurgulandı.

GPS kesintisi yaşayan uçakların, hava trafik kontrolüne durumu bildirmek, GPS kullanımını devre dışı bırakmak ve yer tabanlı tesisleri kullanarak seyrine devam etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu süreçte yeniden yaklaşma ve diğer güvenlik prosedürleri gerekli olabilir, bu da yakıt tüketiminin artmasına ve uçuş sürelerinin uzamasına neden olabilir" denildi.

Daha önce bu nedenle bir helikopter düşmüştü

PPP milletvekili Kang Dae-sik ise daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 2 Ekim 2024'ten 26 Ağustos 2025'e kadar her gün GPS sinyallerini bozduğunu ve bu durumdan yaklaşık 4 bin 915 uçak ile 1000 geminin etkilendiğini öne sürmüştü. Kang ayrıca, geçen yıl bir Güney Kore insansız helikopterinin, Sarı Deniz'de benzer bir sinyal kesintisi nedeniyle düştüğünü hatırlatmıştı.