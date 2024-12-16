Güney Kore'de iktidar partisi lideri istifa etti

Güney Kore'de 2 saatlik sıkıyönetim krizinin yankıları sürüyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden azledilirken iktidar partisinin lideri Han ise partinin Yüksek Divanı'ndan gelen baskı karşısında istifa ettiğini duyurdu.

İktidarin azil kararına desteği

Han'ın istifası, muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının yasa dışı olduğu gerekçesiyle meclise sundukları önergenin 85'e karşı 204 oyla kabul edilmesinin ardından geldi.

300 sandalyeli mecliste 192 sandalyeye sahip olan muhalefet blokunun önergenin kabulü için gerekli nitelikli çoğunluğu sağlayabilmesi için iktidar partisinden 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Önergenin, Yoon'un üyesi olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'den 12 milletvekilinin desteğini alması, meclis grubunda parti disiplinine ilişkin tartışmalar yaratmış, partinin Yüksek Divanı'ndaki seçilmiş 5 üye, istifa niyetlerini bildirmişti.

Milletvekilli olmadığı için oylamaya katılmayan PPP lideri Han, oylama öncesinde önergeye desteğini bildirmişti. Yoon'un meclis tarafından görevden alınmasının "halihazırda en geçerli yöntem" olduğunu savunan Han, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı." ifadesini kullanmıştı.