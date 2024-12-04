Güney Kore'de neler oldu? Sıkıyönetim sonrası Başkan Yoon için azil süreci! İşte son durum...

Dünya, Güney Kore ile birlikte ülkede ilan edilen sıkıyönetimin şokunu yaşadı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk, dün yerel saatle 23:000'te güvenlikten ve Kuzey Kore tehdidinden bahsederek sıkıyönetime geçtiğini duyurdu.

Ordu sokaklara indi

Hemen ardından ordu, Meclis binasını kuşatarak muhalefet liderlerini gözaltına almaya kalktı. Cadde ve sokaklarda zırhlı araçlar gezmeye başlarken, yönetimle birlikte medyanın kontrolünün de orduya geçtiği ifade edildi.

Muhalefet halka çağrı yaptı

Kararın ardından muhalefet, Yoon'un sıkıyönetim ilanını derhal yasadışı ve anayasaya aykırı ilan etti. Yoon'un kendi partisi muhafazakâr Halkın İktidarı Partisi'nin lideri de sıkıyönetimi reddetti.

Sıkıyönetim Meclis'ten geçemedi

Bu sırada halk Meclis binası önünde toplanarak protestolara başladı. Muhalif lider Lee Jae-myung partisindeki milletvekilleri ile parlamentoda toplanıp karara karşı direnirken, halkı da sokaklara çağırdı. Sonuç olarak sıkıyönetim kararı Meclis'te oy çokluğu ile reddedilerek, geçersiz ilan edildi.

Neden sıkıyönetim ilan edildi?

Güney Kore, son darbeyi 1979'da görmüştü. 1987'de parlamenter demokrasi yönetimi devralınca sıkıyönetim sona etmişti.

Ancak yolsuzluk suçlamaları ve oy kaybı ile siyasi baskı altına giren Başkan Yoon, Güney Kore'yi 2024'te yeniden darbe ile tanıştırdı. Yoon'un amacının muhalefetin sesini bastırmak olduğu iddia edilirken, söylemler Başkan'ın muhalefet içinde Kuzey Kore'li ajanlar bulunduğunu ve sıkıyönetim ile bunun temizleneceğini söylemesi ile pekişti.

Yoon hakkındaki iddialar

Muhalefet nisan ayındaki genel seçimlerde güçlenirken Mayıs 2022'de göreve gelen Yoon ise oy kaybı ile sarsıldı. İstediği yasaları geçireyen Yoon, muhalefetin geçirdiği yasa tasarılarını da veto etti. Halkın desteğini yavaş yavaş kaybeden Yoon'un, borsayı da manipüle ettiği iddia edildi.

Şimdi ne olacak?

Yoon parlamentodaki oylamadan birkaç saat sonra sıkı yönetim kararını geri çekerken, muhalefet istifasını istemişti. Ancak istifa gecikince, milletvekilleri Başkan'ın azledilmesi için önerge sundu.

300 üyeli Ulusal Meclis'in en az üçte ikisinin Yoon'u azletmek için oy kullanması bekleniyor. Oylama ise 72 saat içinde başlayacak. Sonraki süreçte ise Meclis Başkanı Woo Won-sik, önergenin görüşülmesi için oturum açacak.

Öte yandan sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından, Başkan'ın kıdemli danışmanları istifa etti.