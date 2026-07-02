Güney Kore'de nükleer tesiste sızıntı paniği

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Güney Kore'nin Gyeongju kentinde bulunan Wolsong Nükleer Santrali'nde ağır su sızıntısı meydana geldi.

Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, santralin 4 numaralı reaktöründe "ağır su" olarak bilinen özel su türünün sızdığını açıkladı.

Sızıntının, devlete ait Kore Hidro&Nükleer Güç Şirketi (KHNP) tarafından çarşamba günü yerel saatle 14.26 civarında yetkililere bildirildiği belirtildi.

Yetkililer, sızan "ağır su" miktarının yaklaşık 208 kilogram olarak tahmin edildiğini aktardı.

Radyasyon seviyelerinde anormallik tespit edilmedi

Açıklamada, sızıntının santral dışına ulaşmadığı ve tesis çevresindeki dış radyasyon seviyelerinde herhangi bir olağan dışı durum tespit edilmediği vurgulandı.

KHNP, sızıntının belirlenmesinin ardından 4 numaralı reaktördeki ilgili pompaların derhal kapatıldığını bildirdi. Söz konusu reaktörün, geçen yıl temmuz ayından bu yana rutin denetimler kapsamında kapalı tutulduğu kaydedildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Ağır su nedir?

"Ağır su", hidrojen yerine ağır hidrojen olarak bilinen döteryum izotopu içeren ve normal sudan yaklaşık yüzde 10 daha yoğun olan özel bir su türü olarak tanımlanıyor.

Bazı nükleer santrallerde kullanılan ağır su, enerji üretimini sağlayan nükleer reaksiyonların güvenli ve kontrollü seviyede sürdürülmesine yardımcı oluyor.