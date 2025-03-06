Güney Kore'de ordu yanlışlıkla yerleşim yerini bombaladı: 4’ü ağır 7 yaralı

Güney Kore’nin Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesi ordu tarafından bombalandı. Bölge sakinlerinin dehşeti yaşadığı olay sonrası şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Tatbikat alanının dışına düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verildi.

4’ü ağır 7 kişi yaralandı

Yerel itfaiye yetkilileri ise bombaların hedefi olan evlerde 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 1 kilise ile 6 binanın da hasar gördüğü aktarıldı.

Bölgeye isabet eden serbest düşümlü bomba MK-82’nin etkili bir imha silahı olduğu ve kazanın ucuz atlatıldığı öğrenildi.