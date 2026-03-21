Güney Kore'de otomobil fabrikasında yangın: 11 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

Güney Kore’de sanayi tesisinde çıkan yangın, ülkeyi yasa boğdu. Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten fabrikada yerel saatle 13.17’de başlayan yangın kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü.

İlk belirlemelere göre olayda 11 kişi yaşamını yitirirken, onlarca işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, görgü tanıkları yangın öncesinde patlama sesi duyduklarını ifade etti.

170 işçi içerideydi, kayıplar var

Yangın sırasında fabrikada yaklaşık 170 işçinin bulunduğu açıklandı. Başbakan; 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığını, 3 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, kayıp işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Alevlerle mücadele 10 saatten fazla sürdü

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 10 saat 30 dakika süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülebildi. Enkaz kaldırma çalışmaları için bölgede ağır iş makineleri devreye alındı.

Ulusal Yangın Seferberliği ilan edildi

Yangının büyüklüğü nedeniyle Güney Kore Ulusal Yangın Dairesi, en üst düzey müdahale anlamına gelen ulusal yangın seferberliği kararı aldı.

Bu karar, yerel ekiplerin yetersiz kaldığı durumlarda tüm ülke kaynaklarının devreye sokulmasını sağlıyor.

Hükümetten acil talimat

Facianın ardından Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da harekete geçti.

Başbakan, İçişleri Bakanlığı Ulusal Yangın Dairesi başta olmak üzere tüm ilgili kurumlara, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında mevcut tüm ekipman ve personelin kullanılması talimatını verdi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, patlama iddiaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığını ve teknik ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.