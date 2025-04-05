Güney Kore'de protestolar sürüyor! Yoon'un göreve iadesini isteyenler sokaklara indi

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı gerekçesiyle devlet başkanlığından azledilen Yoon Suk Yeol destekçileri, söz konusu kararı protesto etmek için başkent Seul sokaklarında toplandı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un görevinden alınmasına hükmeden mahkeme kararına karşı çıkan 18 bin kadar protestocu sokaklara dökülüp "Azil kararı geçersizdir" ve "Anayasa Mahkemesi feshedilsin" sloganları attı.

İki ay sonra erken seçim yapılacak

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı. Azil kararı sonrası Yoon görevinden alınırken, ülkede 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçime gidilecek.