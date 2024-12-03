Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı: Parlamento kararı reddetti, ordu parlamentodan geri çekildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, YTN televizyonunda yaptığı açıklamada ülkede sıkı yönetim ilan ettiğini duyurdu. Ancak, parlamento bu kararı geçersiz kılarak sıkıyönetimin kaldırılmasını oyladı. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katıldığı oturumda, sıkıyönetim kararını iptal etmeyi öngören önerge oybirliğiyle kabul edildi. Bu gelişmenin ardından, parlamento binasına girmeye çalışan Güney Kore askerleri geri çekildi. Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol, sıkıyönetim kararının iptal edileceğini ve ordunun geri çekildiğini açıkladı.

İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Yerel bir televizyon kanalı olan YTN'ye verdiği demeçte Güney Kore lideri Yoon Suk-Yeol, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu söyledi.

Konuşmasında ayrıca muhalefet kanadını "hükümeti felçe uğratmakla" suçlayan Yoon, sıkı yönetim ile birlikte Güney Kore'nin özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edileceğini söyledi.

Olaya ilişkin Güney Kore'deki ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti ise milletvekillerini Ulusal Meclis'e çağırdı.Ayrıca Yonhap haber ajansının aktardığı bir son dakika gelişmesine göre ordu an itibarıyla siyasi partilerin ve parlamentonun faaliyetlerini yasakladı.

Askerler parlamentodan geri çekildi

Parlamento oylamasında sıkı yönetim kararının geçersiz olduğuna karar verilmesinin ardından , parlamento binasına girmeye çalışan Güney Kore askerleri geri çekildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, ordunun geri çekildiğini ve sıkıyönetim kararını kaldıracağını açıkladı.

Parlamento sıkıyönetim kararının geçersiz olduğuna karar verdi

Güney Kore'de parlamento, sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti. Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmek üzere Ulusal Meclis'te acil oturum düzenlendi. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katılabildiği kurulda sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiği belirtildi.

Anayasa uyarınca sıkıyönetimin parlamento çoğunluğunun talebiyle kaldırılması gerekiyor. Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik, yaptığı açıklamada, "Meclisin ana binasına giren tüm askerler tamamen ayrıldı." ifadesini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından açıklama

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Güney Kore ordusundaki komutanlara toplantı talimatı verildiğini ve teyakkuz çağrısı yapıldığını söyledi.

Reddedilen bütçe tasarısı ve görevi kötüye kullanma önergesi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un sıkı yönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ardından geldi. Demokrat Parti ayrıca devlet denetçisi ve başsavcısı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmuştu.

Güney Kore'de muhalefet: Sıkıyönetimin "anayasaya aykırı"

Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

Ülkede Ulusal Meclise giriş ve çıkışlar kapatıldı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Yoon'un partisi de karara itiraz etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.