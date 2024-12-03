Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı: Parlamento oylamasında kararın geçersiz olduğuna karar verildi

Asya'da tansiyon tansiyon Güney Kore'nin tarafında yaşanan bir son dakika gelişmesi ile tavan yaptı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Yerel bir televizyon kanalı olan YTN'ye verdiği demeçte Güney Kore lideri Yoon Suk-Yeol, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu söyledi.

Konuşmasında ayrıca muhalefet kanadını "hükümeti felçe uğratmakla" suçlayan Yoon, sıkı yönetim ile birlikte Güney Kore'nin özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edileceğini söyledi.

Olaya ilişkin Güney Kore'deki ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti ise milletvekillerini Ulusal Meclis'e çağırdı.Ayrıca Yonhap haber ajansının aktardığı bir son dakika gelişmesine göre ordu an itibarıyla siyasi partilerin ve parlamentonun faaliyetlerini yasakladı.

Parlamento sıkıyönetim kararının geçersiz olduğuna karar verdi

Güney Kore'de parlamento, sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti. Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmek üzere Ulusal Meclis'te acil oturum düzenlendi. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katılabildiği kurulda sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiği belirtildi.

Anayasa uyarınca sıkıyönetimin parlamento çoğunluğunun talebiyle kaldırılması gerekiyor. Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik, yaptığı açıklamada, "Meclisin ana binasına giren tüm askerler tamamen ayrıldı." ifadesini kullandı.

İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Güney Kore Savunma Bakanlığından açıklama

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Güney Kore ordusundaki komutanlara toplantı talimatı verildiğini ve teyakkuz çağrısı yapıldığını söyledi.

Reddedilen bütçe tasarısı ve görevi kötüye kullanma önergesi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un sıkı yönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ardından geldi. Demokrat Parti ayrıca devlet denetçisi ve başsavcısı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmuştu.

Güney Kore'de muhalefet: Sıkıyönetimin "anayasaya aykırı"

Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

Ülkede Ulusal Meclise giriş ve çıkışlar kapatıldı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Yoon'un partisi de karara itiraz etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.

Güney Kore'nin sıkı yönetim ilan etmesi ne anlama geliyor?

Güney Kore'de sıkıyönetim, genellikle sivil otoritelerin işlevini yerine getiremediği acil durumlarda, askeri otoritelerin geçici olarak yönetimi devraldığı bir uygulama olarak tanımlanıyor.

Güney Koreli Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Parti lideri Lee Jae-myung, sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Sıkıyönetim tartışması, Güney Kore'de ciddi siyasi ve hukuki sonuçlar doğurabilecek bir gerilim yaratmış durumda. Muhalefet ve iktidarın bu konuda ayrı çizgide yer alması, tartışmanın önemini daha da artırıyor.