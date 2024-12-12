Güney Kore’de sıkıyönetim kararı orduda derin bir krize yol açtı

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim, ülke ordusunda geniş çaplı görevden almalara neden oldu. Güney Kore Savunma Bakanlığı, sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su’nun görevden alındığını açıkladı.

Siyasi faaliyetleri yasaklayan kararname tartışması

Park An-su’nun adı, sıkıyönetim ilanının ardından siyasi faaliyetleri yasaklayan bir askeri kararnameyle gündeme gelmişti. Meclis oturumunda konuşan Park, sıkıyönetim kararını Yoon’un televizyondaki konuşmasından öğrendiğini savundu ve kararnamenin hazırlanmasından sorumlu olmadığını öne sürdü.

Bakanlık kaynaklarına göre Park, sıkıyönetim kararının kaldırıldığı gün eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’a istifasını sunmuş, ancak bu talep kabul edilmemişti.

Üst düzey görevden almalar sürüyor

Savunma Bakanlığı, Başkent Savunma Komutanlığı, Özel Harp Komutanlığı, Karşı İstihbarat Komutanlığı ve Savunma İstihbarat Komutanlığı gibi kritik askeri birimlerde görev yapan birçok üst düzey generalin sıkıyönetimdeki rolleri nedeniyle görevden alındığını duyurdu.

Askeri ve siyasi kriz

Savunma çevrelerinde sıkıyönetim kararının, hükümet ile ordu arasında derin bir güven krizine yol açtığı belirtiliyor. Yoon’un kararının ani bir hamleyle ilan edilmesi, birçok askeri ve siyasi çevrede şok etkisi yarattı.

Ne olmuştu?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetimi "ülke güvenliğini sağlamak" amacıyla ilan ettiğini belirtmiş, karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Sıkıyönetim kararı 6 saat yürürlükte kalmış, ardından kaldırılmıştı.

Uzmanlar, sıkıyönetim kararının, Güney Kore’deki siyasi ve askeri dengeleri sarsacak uzun vadeli etkileri olabileceğini değerlendiriyor.