Güney Kore'de sıkıyönetim krizi! Devlet Başkanı Yoon’un tutukluluk süresi uzatıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği ve sadece 6 saat süren sıkıyönetimin ardından yaşanan siyasi kriz devam ederken, Yoon hakkında yapılan sıkıyönetim soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi’nin (CIO) başvurusu üzerine Seul Bölge Mahkemesi, Yoon’un tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verdi. Mahkeme, Yoon’un milletvekillerinin sıkıyönetim kararını iptal etmelerini engellemek amacıyla Ulusal Meclis’e asker göndermesini göz önünde bulundurarak, Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından yeni bir tutuklama kararı aldı. Delil karartma riski nedeniyle alınan karar doğrultusunda, Yoon’un geçici olarak gözaltında tutulduğu sürenin de dahil olduğu şekilde 20 gün boyunca tutuklu kalabileceği belirtildi. CIO, tutukluluk süresi sona erdikten sonra Yoon’u savcılığa sevk ederek hakkında iddianame hazırlayacağını duyurdu.

Mahkeme dışında gerginlik

Mahkeme kararının ardından Yoon’un destekçileri, karara sert tepki gösterdi. Seul Bölge Mahkemesi’ne yabancı cisimler fırlatarak camları kıran destekçiler, mahkeme binasına girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ile Yoon’un destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Ne olmuştu?

Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle 6 saatlik bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis’te yapılan oylama sonucu hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon ifade verme çağrılarına yanıt vermemişti. Çarşamba günü tutuklanan Yoon, kendisine yöneltilen soruşturmayı "yasadışı" olarak tanımlayarak, polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında olası çatışmalarda "kan dökülmesini önlemek" amacıyla soruşturma komisyonu ile işbirliği yaptığını açıklamıştı. Yoon hakkında verilen tutuklama kararının geçerlilik süresi 48 saat olarak belirlenmişti ve bu süre içinde Yoon’un geçici olarak gözaltında tutulduğu kamuoyuna yansımıştı. Yoon’un tutukluluğa itiraz talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti. CIO, Yoon’u daha ayrıntılı bir şekilde sorgulamak için ek tutukluluk süresi talep etmişti.

Kaynak: İHA