Güney Kore'de uçak kazası: En az 174 kişi öldü

Son dakika gelişmesi...Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını, kazada ilk belirlemelere göre en az 174 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi soruşturuluyor.

Güney Kore'deki uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti. (Yonhap)pic.twitter.com/RpQpkz9D5J — Haber (@Haber) December 29, 2024

Azerbaycan uçak kazası

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı da geçtiğimiz hafta içinde acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. 38 yolcunun hayatını kaybettiği kazanın bir Rus karadan havaya füzesinin neden olduğunu açıklanmıştı.