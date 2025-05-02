Güney Kore'de yeni kriz! Azil oylamasından dakikalar önce istifa eden Maliye Bakanı'nın yerine Eğitim Bakanı atandı

Güney Kore’de sıkıyönetim sonrası siyaset arenası bir kez daha sarsıldı. Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok, hakkında Ulusal Meclis’te azil oylaması yapılmasına dakikalar kala görevlerinden istifa etti. İstifasını kamuoyuna duyuran Choi, "Ciddi iç ve dış ekonomik koşullar altında görevime devam edemediğim için halktan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azil oylamasıyla yetkilerinin askıya alınma riskine karşı önlem olarak istifa etmeyi tercih eden Choi'nin ardından, Maliye Bakan Yardımcısı Kim Beom-seok vekaleten Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Choi’nin istifası, kısa süre önce Başbakan ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo’nun istifasının ardından geldi. Han, 3 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerine aday olmak amacıyla görevlerinden ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından geçici devlet başkanlığı görevine Eğitim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lee Ju-ho atandı.

Geçici liderliği devralan Lee Ju-ho, yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir görevin bana emanet edilmesi nedeniyle büyük bir sorumluluk hissediyorum. Devlet yönetiminde istikrarı sağlamak için Ulusal Meclis’le yakın iletişim içinde olacağım" dedi. Lee, 3 Haziran’da yapılacak seçimlere kadar hükümetin görevlerini aksatmadan sürdüreceğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 3 Aralık’ta muhalefetin "devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Yoon hakkında azil süreci başlatılmış ve ardından görevden alınmıştı. Yerine vekaleten Başbakan Han Duck-soo geçmişti. Han’ın da seçimlere aday olmak için istifası sonrası Choi’nin geçici liderliği devralacağı bekleniyordu. Ancak onun da azil tehdidi altında istifa etmesi, ülkenin siyasi istikrarsızlıkla mücadele ettiği bir dönemde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.