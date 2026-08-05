Güney Kore'den 10 yıl sonra dikkat çeken hamle: Kuzey'e demir yolu planı

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Güney Kore, başkent Seul ile Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentini birbirine bağlaması planlanan demir yolu hattının yapım çalışmalarına gelecek yıl yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a sunduğu brifingde projeye ilişkin takvimi paylaştı.

Hedef 2029'da tamamlamak

Bakanlık, Kuzey Kore ile ilişkilerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle askıya alınan demir yolu hattının inşasını yeniden başlatmayı ve projeyi 2029'a kadar tamamlamayı planlıyor.

Seul-Wonsan hattının, iki kent arasında demir yolu bağlantısı kurması hedefleniyor.

Çalışmalar 2016'da durdurulmuştu

Projeye ilk olarak 2015 yılında başlanmıştı. Ancak Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin 2016'da dondurulmasının ardından yapım çalışmaları durdurulmuştu.