Güney Kore'den ABD ziyareti: Gündemde tarifeler var

Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, ABD ile ticaret müzakerelerini başlatmak amacıyla bu hafta Washington’a gidecek. Ziyaretin temel hedefi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinde Güney Kore için istisna sağlamak.

Tarifelerin hafifletilmesi ya da kaldırılması görüşülecek

Trump yönetiminin sevkiyatlara yönelik ağır tarifeleri nedeniyle, Güney Kore’ye 90 gün süreyle geçici olarak yüzde 10 oranında vergi uygulanıyor. Ancak bu oran, genel uygulamada yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Seul yönetimi, söz konusu tarifelerin hafifletilmesi ya da tamamen kaldırılması için Washington'la müzakere masasına oturacak.

Güney Kore ilk adımı atan ülkelerden biri

Sanayi Bakanı Duk-geun’un bu ziyaretle birlikte Trump yönetimi döneminde ABD’ye gerçekleştirdiği üçüncü resmi seyahat olacak. Güney Kore, ABD'nin ticaret ortaklarına karşı başlattığı karşılıklı vergi uygulamaları sonrasında, müzakere başlatmak üzere ilk adımı atan ülkelerden biri konumunda.

Güney Kore hükümeti, ABD ile ticaret fazlasını azaltmak amacıyla bazı teklif paketleri üzerinde çalışıyor. Görüşmelerde, gemi inşa alanında iş birliği, Alaska boru hattı projesi ve savunma harcamalarının paylaşımı gibi başlıkların da ele alınması bekleniyor.