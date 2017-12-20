Güney Kore'den Çinli balıkçılara ateş

20 Aralık 2017

Güney Kore sahil güvenlik ekiplerinin, ülkenin batı sahili açıklarında yasa dışı avlandığı iddia edilen Çinli balıkçıları uzaklaştırmak için ateş açtığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberinde, ekiplerin, ülkenin "münhasır ekonomik bölgesi"ni ihlal ettiği gerekçesiyle 44 Çinli balıkçı teknesine ilk olarak sözlü ihtarda bulunduğu belirtildi.

Ancak bazı teknelerin Güney Koreli devriye gemisine doğru hamlede bulunmasının ardından ekiplerin ateş açtığı kaydedilen haberde, uyarı ateşine rağmen Çinli teknelerin bölgeden ayrılmaması üzerine sahil güvenliğin 4 devriye gemisini seferber kıldığı ve ekiplerin yaklaşık 200 el ateş ettiği bildirildi.

Yetkililer, Çinli balıkçı teknelerinin, ilk uyarı ateşinden 5 saat sonra bölgeden ayrıldığını ifade etti.

Çinli teknelerde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Güney Kore sahil güvenliğinde de hasar bulunmadığı kaydedildi.

Çin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, olay nedeniyle ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Güney Kore’ye balıkçıların yaşamlarını tehlikeye atacak yollara başvurmaması çağrısı yapan Hua, Seul yönetimini bu konuda hukuka uygun hareket etmeye ve balıkçıların yasal haklarını korumaya davet etti.

İki ülke arasında, balıkçıların ihlalleri sebebiyle sık sık gerginlik yaşanıyor.

Eylül ayı sonunda, Güney Kore karasularına giren Çinli balıkçı teknesine atılan "sersemletici el bombası" üç balıkçının hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Güney Kore'nin bir sahil güvenlik botu, ekim ayında, Çin’e ait yasa dışı avlanan bir balıkçı teknesini yakalamaya çalışırken batmıştı. Bunun ardından Seul yönetimi yasa dışı balıkçılığa karşı önlemlerini sertleştirmişti.

Kaynak: AA